News MN - Zieliński: "Per lo scudetto ci saranno anche Milan e Como"

Un estratto delle dichiarazioni del centrocampista nerazzurro Piotr Zieliński direttamente dalla serata per il Premio Gentleman

E' in corso la bellissima e consueta serata per il Premio Gentleman relativo alla stagione calcistica italiana 2025/2026. A contendersi la “torretta d’oro” di San Siro il giocatore interista Federico Dimarco, il capitano della Croazia e faro del Milan Luka Modric, il centrocampista della Juventus di Luciano Spalletti Manuel Locatelli, e il portiere rivelazione della Lazio, Edoardo Motta. Come raccolto dalla redazione di MilanNews.it grazie al contributo del nostro inviato sul posto, queste le considerazioni del centrocampista polacco e dell'Inter Piotr Zieliński. Ecco il suo pensiero sulla corsa scudetto:

"Si vedrà più avanti. Noi guardiamo a noi stessi e pensiamo ad andare avanti, con la speranza di alzare ancora lo scudetto. Le squadre sono quelle: Roma, Juventus, Napoli, Milan, anche il Como".