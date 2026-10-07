Bartesaghi sul percorso in U21: "Possiamo vincere l'Europeo, siamo un grande gruppo"

In occasione della 31esima edizione del Premio Gentleman Fair Play, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così poco fa il difensore del Milan e della Nazionale Under-21 Davide Bartesaghi. Ecco le sue considerazioni sul bel percorso vissuto sin qui con la maglia azzurra:

Sul ritiro con l'Italia U21

“È stato un ritiro lungo ma molto piacevole, siamo stati bene insieme perché siamo un bellissimo gruppo. Le partite le abbiamo giocate tutte al massimo, con l’Armenia è stata difficile, invece con la Polonia siamo stati perfetti a livello di prestazioni e carattere”.

Mister Baldini dice che potete vincere l'Europeo

"Ha ragione il mister, se lui dice così ci crediamo anche noi, sono d'accordo con lui".

Hai giocato poco col Milan finora, come hai vissuto questo momento?

“L’ho vissuto normalmente, se devo essere sincero. Non ci sono problemi, siamo una squadra e ci sono altri giocatori forti nel mio ruolo e non solo. Per alzare l'asticella dovrò essere competitivo ogni giorno per guadagnarmi il posto".