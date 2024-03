Monza, Pessina: "Battere una grande squadra come il Milan ci ha dato ottimo slancio"

In vista del match contro la Roma allo 'U-Power Stadium' tocca al capitano del Monza, Matteo Pessina, parlare del momento dei brianzoli guidati da un sempre più convincente Raffaele Palladino. "Dobbiamo tutto a lui - spiega infatti l'ex Atalanta al Corriere dello Sport -, è un grande allenatore che ha toccato le corde giuste e conosce il calcio moderno: Palladino farà una carriera straordinaria, ne sono certo".

Sulla sfida contro la formazione di Daniele De Rossi, poi, spiega: "Noi giochiamo sempre per vincere, ma a volte anche i pareggi danno continuità: l'importante è non interrompere la striscia. La Roma è davvero in forma, può lottare per un posto in Champions: sabato sarà una bella sfida anche per noi, di altissimo livello. Poi battere una grande squadra come il Milan ci ha dato ottimo slancio".

Pessina ha poi elogiato Adriano Galliani, dirigente dei brianzoli: "Ha sempre una parola d’appoggio, è la persona più importante qui dentro. È un piacere e un onore poterci confrontare con lui quando viene a Monzello o durante i viaggi. Il fatto che abbia ancora questa forza, nonostante una carriera piena di scudetti e Champions League, ci fa capire molto. E sa trasmettere serenità anche adesso che al Monza mancano pochi punti per ottenere la salvezza".