Napoli-Milan statistiche, quote e ultime dai campi

Napoli-Milan è il big match valido per la decima giornata di Serie A, con calcio d’inizio previsto allo stadio “Maradona” alle ore 20:45 di domenica 29 ottobre. È la quarta sfida fra le due formazioni in questo 2023. I padroni di casa, dopo un inizio di stagione altalenante, nelle ultime partite sembrano aver acquisito una maggiore continuità. Gli ospiti vogliono invece riscattare la sconfitta di San Siro nell’ultimo turno contro la Juventus.

I campioni d’Italia hanno perso già due delle quattro gare giocate al “Maradona” contro Lazio e Fiorentina, i rossoneri hanno vinto quattro delle cinque partite disputate in trasferta in questo campionato.

Di fronte due dei migliori profili del nostro torneo, Kvaratskhelia e Leao, protagonisti assoluti degli ultimi due scudetti nelle fila delle rispettive formazioni. Osservando le statistiche, i partenopei non battono i rossoneri in casa da 5 gare ma allargando i numeri agli ultimi 20 confronti in tutte le competizioni, si scopre come il Napoli è in vantaggio: nove successi, sei pareggi e cinque sconfitte. In totale sono 150 le sfide in Serie A, da cui si evince un grande equilibrio: 46 vittorie degli azzurri, 55 dei rossoneri e 49 pareggi.

Il Napoli, nel 2023, vanta un parziale negativo con il Milan: due sconfitte e un pari. L’ultima sfida di campionato nello scorso aprile, si è conclusa con un netto 4-0 per gli ospiti, con reti realizzate da Leao (doppietta), Diaz e Saelemaekers.

Si annuncia un incontro molto equilibrato, come confermato dalle quote sulla Serie A dei migliori bookmakers ADM. Appaiono leggermente favorevoli al Napoli, dato vincente a 2.24. Il pari viene bancato a 3.30 mentre il successo del Milan a 3.22. Da questa analisi si scopre come sono molto vicine le quotazioni per il pareggio e il successo dei rossoneri.

Le ultime notizie dagli spogliatoi danno out Osimhen, sostituito da Simeone ed affiancato in attacco da Politano e Kvaratskhelia. Elmas e Juan Jesus di nuovo disponibili tra gli azzurri. Nel Milan, invece, sicura l’assenza di Thiaw squalificato, probabile l’impiego della coppia formata da Tomori e Kalulu al centro della difesa. Ancora fuori per infortunio Chukwueze, Bennacer e Caldara.

Partita molto importante per entrambe le formazioni. Il Napoli vuole dare seguito all’ultima vittoria in trasferta sul Verona, il Milan riscattare la sconfitta con la Juventus e rimanere vicino all’Inter capolista.

Il big match fra Napoli e Milan è in programma domenica 29 ottobre 2023, alle ore 20:45, allo stadio “Diego Armando Maradona”. La gara verrà trasmessa sulla piattaforma di DAZN in streaming live e on demand. Potrà essere seguita anche via mobile, scaricando l’app del provider per i dispositivi Android e iOS. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, coadiuvato nel commento tecnico dall’ex calciatore Marco Parolo.