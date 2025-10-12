Nazionali, domani saranno 5 i rossoneri impegnati in tre partite

La seconda pausa per le Nazionali della stagione è arrivata. Il Milan è il club di Serie A Enilive che ha fornito il maggior numero di giocatori della prima squadra alle rispettive selezioni. Sono ben 15 i calciatori che hanno lasciato Milanello e che lasceranno Massimiliano Allegri con una rosa molto ridotta con cui lavorare in questi dieci giorni. Da segnalare i ritorni di Matteo Gabbia e Christopher Nkunku, come pure quello di Rafa Leao che ha saltato il primo giro per infortunio.

Di seguito i rossoneri impegnati nella giornata di domani:

Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot (Francia)

Islanda-Francia: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Reykjavik - Qualificazioni Mondiali 2026

Koni de Winter (Belgio)

Galles-Belgio: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Cardiff - Qualificazioni Mondiali 2026

Zachary Athekame (Svizzera)

Slovenia-Svizzera: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Ljubljana - Qualificazioni Mondiali 2026