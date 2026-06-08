Nazionali, Francia-Irlanda del Nord: Maignan e Rabiot titolari

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Oggi alle 20:40News
di Andrea La Manna
Di seguito la formazione ufficiale della Francia nell’ultima amichevole pre mondiale contro l’Iralnda del Nord

Questa sera la Francia sarà impegnata nell'ultima amichevole prima di partire per gli Stati Uniti dove esordirà nella Coppa del Mondo martedi 16 giugno alle ore 21:00 contro il Senegal. Dopo la sconfitta clamorosa contro la Costa D'Avorio, questa sera i Bleus dovranno sicuramente dare un segnale importante. Di seguito la formazione ufficiale scelta da Deschamps.

FRANCIA-IRLANDA DEL NORD 
Stadio Pierre-Mauroy
Ore 21:00

LA FORMAZIONE UFFICIALE
FRANCIA (4-2-3-1) Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise e Doué, Kylian Mbappé.