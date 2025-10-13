Nazionali, solo un rossonero impegnato nella giornata di ieri

Solo un milanista in campo ieri con la propria nazionale: il croato Luka Modric che ha goduto di riposo parziale. Il fuoriclasse rossonero, dopo aver giocato ininterrottamente tutti i minuti disponibili tra Milan e Croazia dalla gara di Bologna (fatta eccezione per l'infrasettimanale di Coppa Italia contro il Lecce), è partito dalla panchina ieri sera nella sfida che la nazionale a scacchi ha giocato contro Gibilterra per la terzultima gara della Qualificazione ai Mondiali 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico nella prossima estate.

La Croazia ha vinto senza esaltare, con il risultato di 3-0: tre punti importanti firmati dalle reti di Fruk alla mezz'ora, di Luka Sucic al 78° e di Erlic nel recupero del secondo tempo. Modric ha fatto il suo ingresso al 69° minuto e ha amministrato la parte conclusiva della gara in cui comunque la nazionale del CT Zlatko Dalic ha segnato due delle tre reti decisive per vincere la sfida. Nel corso della ripresa uscito Pongracic per infortunio, difensore della Fiorentina prossima avversaria del Milan.