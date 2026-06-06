Non solo la Juve, anche la Roma sull'ex Milan Brahim Diaz

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L'ex Milan Brahim Diaz è al centro di un duello di mercato tra Juventus e Roma. Nelle prossime settimane la decisione del giocatore del Real Madrid

L’ex Milan Brahim Diaz, che in rossonero ha vinto uno Scudetto, attira di nuovo interesse dall’Italia. Sullo spagnolo, che ha poi scelto di giocare per il Marocco, ci sono Juventus e anche la Roma di Gasperini, riporta Sky Sport. Per i giallorossi sarebbe un’alternativa a Greenwood, ma è presto per parlare del futuro del fantasista.

Brahim, nonostante la folta concorrenza al Real, vuole giocarsi le sue carte con i blancos: nelle prossime settimane la strategia di José Mourinho sarà più chiara e si capirà se Diaz potrà essere un calciatore importante al Bernabeu o se sarà meglio per lui intraprendere una nuova avventura all’estero. Roma e Juventus rimangono alla finestra.