Non solo Milan-Slavia, il programma completo degli ottavi di Europa League

Dopo una settimana di pausa, i riflettori dell'Europa League sono pronti a tornare a riflettere le stelle che scenderanno in campo in questi ottavi di finale. Da sfruttare assolutamente il fattore casa per Milan e Roma che, affrontando rispettivamente Slavia Praga e Brighton fra le mura amiche, potranno usufruire della spinta dei loro tifosi per provare ad indirizzare le qualificazioni a loro favore. Interessanti anche gli altri accoppiamenti, Marsiglia-Villarreal su tutti. L'Atalanta ha già giocato ieri pomeriggio a Lisbona contro lo Sporting: la squadra di Gasperini ha trovato un pareggio per 1-1 che sta anche un po' stretto alla Dea.

ANDATA OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE: IL PROGRAMMA

Sporting Lisbona-Atalanta, 1-1 (giocata ieri)

Qarabag-Bayer Leverkusen, ore 18.45 Azersun Arena

Roma-Brighton, ore 18.45 Stadio Olimpico

Sparta Praga-Liverpool, ore 18.45 Generali Arena

Benfica-Rangers, ore 21.00 Estadio Da Luz

Milan-Slavia Praga, ore 21.00 Stadio San Siro

Marsiglia-Villarreal, ore 21.00 Orange Velodrome

Friburgo-West Ham, ore 21.00 Europa-Park-Stadion