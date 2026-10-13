Oddo con ironia: "Pippo Inzaghi non aveva una qualità da calciatore"

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Massimo Oddo, ex calciatore e allenatore rossonero, ha parlato così in un lungo ed interessante Podcast su Rompipallone. In un breve estratto, il Campione del Mondo 2006 e D'Europa 2007 con il Milan ha raccontato un simpatico episodio ed aneddoto sul suo ex compagno di squadra ma grande amico, Filippo Inzaghi, oggi tecnico del Palermo. Queste le sue parole:

ODDO IRONICO SU PIPPO INZAGHI

“Pippo (Inzaghi) non aveva una qualità da calciatore, non ne aveva una. Lui era furbo e intelligente. Siccome non aveva dribbling correva e ti buttava la palla lì tra i piedi, perché tanto sapeva che prima o poi se la sarebbe ritrovata davanti, in corsa”

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"Pippo aveva una faccia da schiaffi, ma in senso buono. Magari giocavi tutta la parita fuori casa, in totale sofferenza e lui non ne beccava mezza, e poi al 92' riusciva a segnare e a farti vincere la partita..".