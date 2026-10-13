News Di Stefano: “Non ci sono novità su Ibra, rimane uomo di fiducia di Cardinale”

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Peppe Di Stefano fa chiarezza su Zlatan Ibrahimovic: lo svedese rimane come sempre un uomo di fiducia di Gerry Cardinale

Dopo il pareggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo c’è delusione nel mondo Milan, anche ai piani alti, ed è comprensibile. La fiducia in Amorim di Cardinale però - riporta Peppe Di Stefano - è ben salda. Il tecnico portoghese è stato scelto in estate e non è di certo in discussione dopo i suoi primi tre mesi - il raduno di luglio è iniziato proprio il 13 - di Milan. Ovviamente i risultati contano, e quando sei al Milan parecchio, ma il nuovo progetto rossonero con Amorim in panchina è appena all’inizio e l’allenatore gode della piena fiducia della società.

IBRAHIMOVIC-MILAN, PEPPE DI STEFANO FA CHIAREZZA

Quando si parla di società il pensiero va anche a Zlatan Ibrahimovic - Senior Advisor di RedBird e non un vero e proprio dirigente rossonero. Lo svedese si sta vedendo poco ultimamente dalle parti di Milanello, ma il suo coinvolgimento nel progetto rossonero rimane invariato, riporta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24: “Non ci sono novità riguardo Ibrahimovic, che è e resta un dirigente RedBird e che è e resta un uomo di Cardinale. Non è mai stato un dirigente del Milan. Il suo coinvolgimento diretto a Milanello negli ultimi mesi è stato circoscritto ad una sola presenza, ma il suo coinvolgimento nel mondo RedBird rimane, da uomo di fiducia di Cardinale e quindi indirettamente coinvolto anche nell’universo rossonero”.