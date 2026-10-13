Brocchi sul Milan: "Anche noi ex dovremmo smetterla di fare i paragoni con quello che abbiamo fatto"

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Il commento di Cristian Brocchi sul Milan e sul tema del confronto con il passato glorioso del club rossonero

Il Milan da diversi anni, praticamente da quando è finita la gestione felicissima di Silvio Berlusconi che in trent'anni ha fatto vincere praticamente tutto in Europa e nel mondo al club rossonero, deve vivere il confronto con il suo glorioso passato. Un paragone che a oggi, da diversi anni, appare fin troppo impari. Un ex calciatore che era nella rosa rossonera negli anni di Carlo Ancelotti, pur non essendo un titolarissimo, ha detto la sua al podcast Crazy Calcio Show su questo tema. Le parole di Cristian Brocchi.

Il commento di Brocchi sul confronto con il Milan del passato: "Anche noi ex ogni tanto dovremmo smettere di fare i paragoni con quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto tantissimo, supportati da società meravigliosa, perché veramente ci hanno insegnato. Poi io sono cresciuto nel settore giovanile, ma mi hanno fatto diventare uomo. Berlusconi e Galliani, con la loro mentalità, mi hanno cresciuto, ma poi sono i calciatori che erano presenti all'interno del Milan che hanno fatto la differenza"