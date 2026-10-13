Il Milan e il problema dei calci piazzati: 3 dei 5 gol subiti in campionati sono arrivati da queste situazioni qui
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Il Milan e il problema con i calci piazzati
Il Milan ha un serio problema con i calci piazziati. In estate le amichevoli avevano acceso un primo campanello d'allarme che però né Ruben Amorim né i calciatori hanno seriamente preso in considerazione, anche perché i dati parlano chiaramente di un qualcosa che va rivisito e migliorato.
Non solo la formazione rossonera non riesce a rendersi pericolosa in queste situazioni, ma quando le deve difendere, diventa tremendamente vulnerabile. Basti pensare che 3 dei 5 gol subiti in campionato sono derivati proprio da dei calci piazzati avversari, a ulteriore conferma del fatto che una dinamica potenzialmente favorevole rischia di diventare invece letale per il Milan.
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