Oggi Croazia-GIbilterra, l'ex calciatore Spehar: "Dobbiamo spremere ancora un po' Modric"

Questa sera, alle ore 20.45, la Croazia si gioca una fetta importante di Qualificazione ai Mondiali 2026. Sulla carta l'avversaria è nettamente inferiore, si tratta di GIbilterra ed è difficile credere che la squadra biancorossa a scacchi possa non vincere la partita. Ciononostante alcuni ex calciatori e tecnici croati predicano calma e avvertono il CT Dalic nella speranza che non si lasci condizionare troppo dal turnover e schieri invece una formazione di titolarissimi. Tra questi anche Robert Spehar, le cui parole sono riportate da Sportske Novosti.

Le parole di Spehar: "La decisione spetta al ct Dalić, ma contro Gibilterra dovrebbe schierare i giocatori più in forma. Non credo che opterà per cambiamenti radicali, anche se abbiamo avuto una partita molto impegnativa in Cechia, contro un avversario duro, che andava forte nei contrasti, e penso che alcuni abbiano preso qualche buon colpo alle gambe. Tuttavia, questa è una partita troppo importante, indipendentemente dal fatto che di fronte ci sia Gibilterra. Nel calcio non bisogna mai sottovalutare nessuno: il Montenegro, ad esempio, è uscito male contro le Isole Faroe (0-4). Dobbiamo “spremere” ancora un po’ Luka, far sì che ci guidi verso un buon risultato, e poi risparmiarlo, perché lui è il cuore e l’anima della nazionale"