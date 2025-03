Oggi tutti i nazionali a Milanello: si prepara la gara contro il Napoli

La sosta per le Nazionali è andata definitivamente in archivio. Ieri sono tornati quasi tutti i calciatori rossoneri impegnati con le proprie selezioni, tra cui anche il centravanti messicano Santiago Gimenez che è reduce da un piccolo acciacco e che ieri ha svolto un allenamento personalizzato. Ciononostante il nuovo attaccante rossonero non è a rischio per la gara contro il Napoli: clicca qui. Secondo quanto riportato ieri sera da Sky Sport 24 al Maradona, domenica sera, dovrebbe comunque partire Abraham dall'inizio, anche visto l'impegno di Coppa Italia contro l'Inter qualche giorno dopo (clicca qui).

Oggi al centro sportivo di Milanello, agli ordini di mister Sergio Conceicao, torneranno anche gli ultimissimi giocatori impegnati tra cui il nigeriano Samuel Chukwueze. La prossima gara si giocherà a Napoli domenica sera alle 20.45 e sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.