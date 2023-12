Pazzini sul sorteggio in Europa League: "Il Milan contro il Marsiglia sarebbe affascinante"

Sorriso per il Milan che ritrova i tre punti in Serie A, con un bel 3-0 contro il Monza davanti al pubblico di San Siro e grazie ai gol di Reijnders, Simic e Okafor. Ora i rossoneri mettono pressione all’Inter e alla Juventus lì davanti in classifica. Giampaolo Pazzini ha commentato a DAZN la prestazione rossonera nel post partita.

Le parole di Pazzini sul sorteggio di Europa League, in programma domani alle 13: "Il Marsiglia ha giocatori importanti e tante vecchie conoscenze della Serie A, sfida che sarebbe affascinante per il passato di Gattuso. Lo Sporting è la più difficile: un’ottima squadra, lo abbiamo visto anche con l’Atalanta, ma è alla portata del Milan. Il Qarabag sarebbe l’avversario più alla portata. Pronostico? Potrebbe essere anche il Tolosa".