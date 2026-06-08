Pellegatti: "Quando sento parlare di 'parti', mi vengono i brividi. E nella scelta dell'allenatore, non c'è sintonia tra le parti"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti ha espresso il suo parere sugli uomini accostati al Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti ha espresso il suo parere sugli uomini accostati al Milan: "Sono assolutamente convinto che la scelta di Ralf Rangnick sia la soluzione migliore. Oggi serve un direttore che possa indirizzare scelte comuni a tutti i settori: prima squadra, Milan Futuro, settore giovanile, con la speranza che si possa ripercorrere la fortunata strada dell’esperienza Red Bull. Non entro sulla scelta dell’allenatore o del DS. Decida tutto Ralf Rangnick, per evitare marmellate di dirigenti che arrivino da tutta Europa, senza un denominatore comune.

Su quale sia la reale situazione all’interno del Club, l’esperienza degli ultimi mesi è stata molto illuminante. A lungo, e invano, il Milan ha cercato di convincere che sarebbe sempre regnata una grande “compattezza”. Smentita prima dalle nostre informazioni, poi dai fatti: Cardinale ne ha mandati via tanti; infine dalle stesse ammissioni tardive di divisioni, ormai cristallizzate da tempo. Quindi credo proprio che, anche nella scelta più delicata della stagione, non esista sintonia delle parti. Anche se, quando parlo di “parti”, mi vengono i brividi. Quello che ci ha portati ai brutti risultati delle ultime stagioni è proprio figlio delle “parti” e non dell’“intero”."

Pellegatti prova a fidarsi di Calvelli

"Mi fido - conclude Pellegatti - delle capacità e delle intuizioni di Massimo Calvelli, nel duro compito di incidere in tutte le varie strutture del Club. Se riuscirà a sgombrare le macerie, accumulatesi in questi tre anni, con l’aiuto di Ralf Rangnick, uomo che non ama i compromessi e le ingerenze, finalmente si potrà intravedere una flebile luce nell’odierno buio. Si potrà inoltre cominciare a nominare una parola della quale abbiamo sentito tanto la nostalgia, in questi tre anni: progetto".