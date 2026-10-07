Pellegatti: “Amorim deve trovare la soluzione per Ramos, deve essere il terminale offensivo”

Carlo Pellegatti parla di Gonçalo Ramos e di quello che dovrà fare con la maglia rossonera per trovare più spesso la via del gol.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Gonçalo Ramos e di quello che dovrà fare con la maglia del Milan per trovare il gol con più continuità come fatto con la maglia del Portogallo. Queste le sue parole.

"Non sto a ricordarvi la differenza di chilometri percorsi tra Milan e Portogallo. La differenza di assist, la differenza di gol, la differenza di conclusioni, la differenza di presenza in area. L'abbiamo già detto e sottolineato più volte. Ora spetta ad Amorim trovare la soluzione per far si che la manovra rossonera abbia Gonçalo Ramos non come giocatore che faccia entrare i compagni e con lui che apre i vari, ma come terminale. E l'abbiamo detto più di una volta".