Pioli e Fiorentina a picco: vince il Como. Viola senza vittorie dopo 4 turni
Pioli non sa vincere, la Fiorentina non sa vincere. Questo è il responso dopo le prime quattro giornate del campionato di Serie A Enilive. Si è appena conclusa la gara delle 18 della domenica che ha visto la sconfitta della Viola per 2-1 all'ultimo minuto contro Como di Cesc Fabregas. In questo campionato la squadra allenata dall'ex tecnico rossonero non ha mai trovato la vittoria e si trova momentaneamente con soli 2 punti in classifica, frutto di due pareggi e due sconfitte.
La partita si era messa bene per la Fiorentina che nel primo tempo era andata in vantaggio con Mandragora. Nella ripresa però sale il Como e la Fiorentina scompare dal campo: pareggio all'ora di gioco di Kempf e rete nel recupero di Addai che incredibiilmente ribalta tutto e fa colare Stefano Pioli e Fiorentina a picco.
Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:
19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari 1-2
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa 2-1
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus 1-1
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan 0-3
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma 0-1
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma 0-0
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta 0-3
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como 1-2
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY
