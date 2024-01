Pioli: "Stiamo cercando di lavorare per migliorare, nei giocatori vedo grande responsabilità".

vedi letture

Milan-Roma, sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno di campionato e in programma domani alle 20:45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Pioli come Sisifo: "Io non sono infastidito né preoccupato di niente dalle critiche. Dal primo giorno mi sono concentrato sul lavoro e sul mettere in condizione i giocatori nell'esprimersi nel miglior modo possibile. Poi non c'è niente da fare: siamo un grande club, quando i risultati non sono alla pari delle nostre possibilità ci sono le critiche. Non è una cosa che mi sta togliendo. Stiamo cercando di lavorare per migliorare, nei giocatori vedo grande responsabilità".

Serve un po' di senso del pericolo? "Tutta la squadra si deve accorgere che può arrivare il pericolo e ogni giocatore se ne deve accorgere: ogni singolo pallone può essere quello decisivo per vincere o non vincere la partita".