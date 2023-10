PSG-Milan, qualcosa si salva: bene contrasti e palloni intercettati

I numeri di PSG-Milan non sono tutti da buttare: su qualche aspetto i rossoneri possono migliorare tanto, ma ce ne sono altri che, nonostante il netto 3-0, si salvano. Nello specifico, si parla di contrasti e intercetti: il Milan ha effettuato e vinto 21 contrasti contro gli 11 del PSG, intercettando 7 palloni contro i 5 degli avversari. Anche il dato sui duelli vinti non è male: il 58% dei confronti è andato infatti al Milan. Chiaro, la bontà di questi dati è da prendere con le pinze ed è dovuta principalmente al buon andamento della prima mezz'ora di gioco, ma non tutto è perduto in vista del ritorno.