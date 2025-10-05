Pulisic decisivo in Serie A, ma restano ancora due tabù in campionato

Il Milan si prepara ad affrontare all'Allianz Stadium di Torino la Juventus nella 6ª giornata di Serie A 2025/26. I rossoneri, guidati da mister Allegri, sfideranno la squadra allenata da Tudor in un match che promette emozioni. Entrambe le squadre sono in ottima forma, con il Milan che cerca di mantenere la sua striscia di vittorie consecutive. La Juventus, dal canto suo, vorrà difendere il proprio campo e continuare la sua imbattibilità in campionato. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con le statistiche pre partita.

Numeri pre partita: Pulisic guida il Milan, ma contro la Juve..

Christian Pulisic è il miglior marcatore di questa Serie A (quattro reti) e anche uno dei due giocatori (insieme a Nico Paz) che ha partecipato attivamente a più gol (sei, grazie anche a due assist); la Juventus, però, è una delle due squadre (insieme alla Roma) affrontate più volte dall'americano nel massimo campionato senza aver mai segnato una rete o fornito un passaggio vincente (tre sfide, sia ai bianconeri che ai giallorossi).