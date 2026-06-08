Pulisic pronto per i Mondiali: "È proprio per questo che mi alleno, per quello che ho sempre sognato"

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Christian Pulisic, giocatore chiave degli USA, parla del suo momento poco prima dell'inizio dei Mondiali in America. Le sue parole

Momento chiave per Christian Pulisic, pronto a scendere in campo come uomo chiave per gli USA nei Mondiali in casa ormai prossimi alla partenza. Il rossonero ne ha parlato ai microfoni di goal.com. Queste le sue dichiarazioni:

MONDIALI, IL PENSIERO DI PULISIC

"In un certo senso, ho vissuto questa situazione per tutta la carriera. Ora è un momento più importante, ma la mia preparazione non cambia. È la Coppa del Mondo, tutti sentono la pressione, ma è proprio per questo che mi alleno, per quello che ho sempre sognato. Voglio essere qui e non cambierei questo momento con nulla al mondo: è un privilegio. Darò il massimo e spero che la gente lo capisca.

A volte è difficile, certo. Tutto corre veloce. A volte mi sento ancora un ragazzino all'esordio, eppure sono in Nazionale da 10 anni. Pazzesco. Ho già giocato in una Coppa del Mondo. Abbiamo vissuto tanto insieme. Nella mia vita privata ho affrontato molte cose. Si tratta solo di crescere e di vivere l'oggi. Ora siamo qui, a volte me lascio sfuggire certi momenti e li do per scontati, ma voglio godermeli, perché è proprio questo che conta".