Il ritorno di Maldini? Branciamore: "I problemi del Milan sono iniziati dopo il suo addio.."

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Le considerazioni di Matteo Branciamore, noto attore e grande tifoso milanista, in merito all'addio di Paolo Maldini nel giugno 2023

Giugno sta scorrendo velocemente, ed incredibilmente il Milan si trova non indietro sulla tabella di marcia, di più. Il club non ha ancora annunciato un direttore sporivo e un allenatore. Un fatto gravissimo visto e considerato che gli addii di Allegri, Moncada, Furlani e Tare sono stati annunciati il 25 maggio. Il tempo quindi passa, ma il Milan non sembra avere così fretta. E' surreale pensare come questa squadra potrà presentarsi nel prossimo ritiro estivo a Milanello, in programma il 12 luglio. In quali condizioni il Milan si allenerà e preparerà il pre campionato? Ma soprattutto con quale allenatore? Tutte domande che ad oggi non sembrano, purtroppo avere risposta. Il caos in società è tanto, troppo e i tifosi rossoneri invocano a gran nome il ritorno di Paolo Maldini. Dopo il suo licenziamento, nel giugno 2023 le cose a Casa Milan sono precipitate sempre di più. Di questo tema ne ha parlato così Matteo Branciamore, noto attore e grande tifoso milanista. Questo un estratto delle sue parole al Corriere dello Sport.

BRANCIAMORE SUL MILAN

"Secondo me il problema di questo Milan e di questa dirigenza nasce dal momento in cui viene mandata via una figura vitale, fondamentale per tutti i tifosi, che è Paolo Maldini: da quel momento il progetto ha iniziato a scricchiolare. Cosa servirebbe per ripartire? Un miracolo. A mio modesto parere non servirebbe neanche un riassetto societario importante, ma proprio capire che cosa vuole fare la proprietà con questa squadra e quanto i risultati sportivi incidano sulla gestione di questa società. È ovvio che tu non puoi dire ai tifosi 'Guardate che a noi interessano solo ed esclusivamente delle manovre economiche importanti, il bilancio e compagnia bella'. Il tifoso dice 'A me non importa nulla, a me interessa lottare per la Champions e lo scudetto, e di vedere costruita la squadra che possa aprire un ciclo".