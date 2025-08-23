Saelemaekers a DAZN: "Oggi non abbiamo avuto la cattiveria negli ultimi metri per sfondare la porta"

Alexis Saelemaekers ha parlato a DAZN al termine di Milan-Cremonese 1-2. Le sue dichiarazioni: “Abbiamo perso un po’ di concentrazione in fase difensiva e ci è costato la partita. Dobbiamo rialzarci come un gruppo unito, lavorare bene, dimenticarci questa partita e pensare al Lecce”.

Quanto sei carico per questo ritorno al Milan? “Sappiamo tutti che la maglia del Milan è pesante e deve essere un orgoglio indossarla. Quando la indosso devo dare tutto, proverò sempre a regalare il massimo sul campo per prendere i tre punti. Ogni non è stato fatto, ma devo dire che sull’1-1 la gioia dei tifosi era incredibile, così come l’aiuto che ci hanno dato. Siamo un po’ dispiaciuti per non avergli dati la gioia dei 3 punti oggi, faremo di tutto per dargliela la prossima settimana”.

Che percezione hai di questi problemi? “Penso che è difficilissimo giocare contro una squadra che gioca in 11 dietro la palla. Oggi non abbiamo avuto la cattiveria negli ultimi metri per sfondare la porta: è una cosa su cui lavorare. Ma penso ci siano state anche cose positive: le analizzeremo serenamente col mister e lavoreremo per le prossime partite”.