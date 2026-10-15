SAL-MIL (0-1): cross di Hutchinson e gol di Cisse al termine di una bella azione

SAL-MIL (0-1): cross di Hutchinson e gol di Cisse al termine di una bella azioneMilanNews.it
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Oggi alle 19:01News
di Antonello Gioia

Dopo 15 minuti, il Milan passa in vantaggio alla RedBull Arena di Salisburgo con il colpo di testa di Alphadjo Cisse al termine di una azione molo ben orchestrata dai rossoneri, paziente nel giro palla fino a trovare il cross di Hutchinson per il 2006 italiano.