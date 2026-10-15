SAL-MIL (0-1): cross di Hutchinson e gol di Cisse al termine di una bella azione
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Dopo 15 minuti, il Milan passa in vantaggio alla RedBull Arena di Salisburgo con il colpo di testa di Alphadjo Cisse al termine di una azione molo ben orchestrata dai rossoneri, paziente nel giro palla fino a trovare il cross di Hutchinson per il 2006 italiano.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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