SAL-MIL (0-3): sembrava fuorigioco, ma Cisse si porta il pallone a casa: è tripletta!

SAL-MIL (0-3): sembrava fuorigioco, ma Cisse si porta il pallone a casa: è tripletta!MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:55News
di Antonello Gioia

Grande ripartenza del Milan con Rabiot che entra in area e trova Cisse che lo che mette dentro a porta vuota. 