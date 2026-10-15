SAL-MIL (0-3): sembrava fuorigioco, ma Cisse si porta il pallone a casa: è tripletta!
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Grande ripartenza del Milan con Rabiot che entra in area e trova Cisse che lo che mette dentro a porta vuota.
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