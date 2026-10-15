SAL-MIL (0-3): al 60' entrano Modric, Ramos e Pulisic. Standing ovation per Cisse

SAL-MIL (0-3): al 60' entrano Modric, Ramos e Pulisic. Standing ovation per CisseMilanNews.it
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Oggi alle 20:01News
di Antonello Gioia

Primi tre cambi nel Milan al minuto 60: entrano Modric, Pulisic e Goncalo Ramos per Rabiot, Cisse e Camarda.