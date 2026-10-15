SAL-MIL (0-2): raddoppia ancora Cisse! Altra azione ottima del Milan

SAL-MIL (0-2): raddoppia ancora Cisse! Altra azione ottima del MilanMilanNews.it
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Oggi alle 19:19News
di Antonello Gioia

Poco dopo la mezzora, arriva il raddoppio del Milan, pronto a sfruttare gli spazi difensivi concessi dal Salisburgo: cambio di gioco di Rabiot per Bartesaghi che, questa volta, mette un assist perfetto per il tocco facile facile sotto porta di Cisse. Doppietta personale per il classe 2006: in questo modo, diventa il miglior marcatore stagionale della squadra di Amorim.