Sassuolo, scelto l'allenatore: è l'ex rossonero Alberto Aquilani
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Il Sassuolo ha scelto il suo nuovo allenatore. I neroverdi hanno salutato Fabio Grosso, sorpresa della Serie A 25/26 che ha firmato con la Fiorentina, e hanno scelto un altro tecnico giovane e in rampa di lancio. Si tratta dell'ex rossonero Alberto Aquilani, che ha concluso da poco una splendida stagione alla guida del Catanzaro, sfiorando anche la promozione in Serie A nei play off poi persi contro il Monza.
Giornate importanti per due ex rossoneri: Aquilani va al Sassuolo, mentre Ignazio Abate dovrebbe diventare il nuovo tecnico del Torino.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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