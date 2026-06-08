Sassuolo, scelto l'allenatore: è l'ex rossonero Alberto Aquilani

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Il Sassuolo ha scelto il suo nuovo allenatore. I neroverdi hanno salutato Fabio Grosso, sorpresa della Serie A 25/26 che ha firmato con la Fiorentina, e hanno scelto un altro tecnico giovane e in rampa di lancio. Si tratta dell'ex rossonero Alberto Aquilani, che ha concluso da poco una splendida stagione alla guida del Catanzaro, sfiorando anche la promozione in Serie A nei play off poi persi contro il Monza.

Giornate importanti per due ex rossoneri: Aquilani va al Sassuolo, mentre Ignazio Abate dovrebbe diventare il nuovo tecnico del Torino.