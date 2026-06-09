Serie A 26/27, tutte le date della stagione: 30 maggio l’ultima giornata
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Il campionato 2026/2027 partirà domenica 23 agosto e finirà domenica 30 maggio. Di seguito tutte le date, i turni infrasettimanali e le pause nazionali. Domani intanto verrà sorteggiato il calendario.
Venerdi 5 giugno è stato sorteggiato il calendario delle 38 giornate della prossima stagione. Inoltre sono state già rivelate tutte le date del prossimo anno, da quella d'inizio, a quella della fine, passando per quelle dei turni infrasettimanali e delle pause nazionali. Di seguito tutte le info.
SERIE A 2026/2027, LE DATE
INIZIO: domenica 23 agosto 2026
FINE: domenica 30 maggio 2027.
TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 28 ottobre - mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania.
PAUSE NAZIONALI: 27 settembre - 4 ottobre - 15 novembre - 28 marzo.
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