Serie A, Giudice Sportivo: nessun giocatore squalificato. Due giornate al vice di Mourinho

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 novembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FOTI Salvatore (Roma): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Non ci sono calciatori squalificati per la prossima giornata di campionato, fatta eccezione per Olivier Giroud su cui pendeva la precedente sanzione di due giornate che terminerà dopo la prossima.