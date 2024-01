Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa allunga sulla zona salvezza

vedi letture

Nel lunch match della domenica il Genoa ha ribaltato il risultato contro il Lecce. Nella sfida chiave per la salvezza, i pugliesi erano andati in vantaggio al Ferraris grazie al gol di Krstovic al 31esimo minuto. Ma nella ripresa il Grifone è riuscito a girare tutto in pochi minuti: quattro per l'esattezza. Prima al 70esimo il pareggio di Retegui e poi al 74esimo il bellissimo gol di Ekuban. Ora il Genoa allunga sulla zona salvezza con il settimo risultato utile consecutivo.

Di seguito la classifica aggiornata, al netto dei quattro recuperi che si disputeranno a febbraio dopo i rinvii della settimana scorsa dovuti alla partecipazione a Riyadh alla Supercoppa Italiana.

Juventus 53 (22 partite giocate)

Inter 51 (20)

Milan 46 (22)

Atalanta 36 (21)

Fiorentina 34 (20)

Lazio 33 (20)

Bologna 33 (21)

Roma 32 (21)

Napoli 31 (20)

Torino 31 (21)

Genoa 28 (22)

Monza 25 (21)

Frosinone 22 (21)

Lecce 21 (21)

Sassuolo 19 (20)

Udinese 18 (22)

Cagliari 18 (22)

Hellas Verona 17 (21)

Empoli 17 (22)

Salernitana 12 (21)