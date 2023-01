Serie A, nessun diffidato per Milan e Inter in vista della Supercoppa

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan e Inter oggi scendono in campo rispettivamente contro Lecce e Verona, in campionato, qualche giorno prima di affrontarsi in Supercoppa a Riyad, in Arabia Saudita. Le due squadre milanesi, per loro fortuna, non registrano giocatori diffidati tra le loro fila: infatti, per quanto riguarda la Supercoppa, il regolamento prevede che sono validi anche i cartellini gialli ricevuti in campionato. Nessun pericolo di perdere altri giocatori dunque nè per Milan nè per Inter, salvo clamorose espulsioni nelle gare odierne.