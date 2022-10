Serie A, tutte le percentuali: Milan favorito a Verona

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Il derby della Mole di domani è il più incerto degli ultimi anni e sembra aperto a ogni risultato, ma nonostante il momento di crisi, i bianconeri partono comunque favoriti: gli esperti Sisal vedono tre punti per la Juventus a 2,40 contro il 3,10 del Torino mentre il pareggio è offerto a 3,20. L'Olimpico si Roma sarà il teatro di Lazio-Udinese, big match con vista Champions League in cui i padroni di casa partono favoriti al 2,15 contro il 3,25 dei friulani mentre si sale fino a 3,50 per il pareggio. Il Napoli schiacciasassi di Spalletti ospita il Bologna: vittoria a quota rasoterra, 1,27,per gli azzurri mentre il blitz rossoblù è offerto a 11. Il Milan vola a Verona, spesso fatale per i destini rossoneri: Leao e compagni favoriti a 1,55 rispetto al 6,25 dei padroni di casa. Dopo il pareggio al Camp Nou, l'Inter riparte dalla Salernitana: trionfo nerazzurro a 1,27, vittoria granata a 10,50. Punti pesantissimi in chiave salvezza tra Empoli, a 2,50, e Monza, in quota a 2,90, così come tra Spezia, avanti a 2,50, e Cremonese, data a 3,00. Infine la sfida tra Atalanta e Sassuolo vede la Dea, che si gioca a 1,65, più vicina al successo rispetto agli emiliani, vincenti a 4,75. (ANSA).