Serie A, un gol di Świderski regala la vittoria al Verona contro il Sassuolo. Grave infortunio per Berardi

Vittoria importante dell'Hellas Verona nel lunch match delle 12.30 contro il Sassuolo grazie alla rete nel secondo tempo di Karol Świderski. Gara dai ritmi lenti e povera di vere occasioni da gol, con le due squadre che hanno pensato soprattutto a studiarsi e a difendersi. Non vinceva da gennaio il Verona, mentre inizia male l'avventura di Ballardini sulla panchina del Sassuolo, soprattutto per quanto riguarda il grave infortunio subito da Berardi. Si attenderanno novità, ma da quello che emerge al termine della gara, per l'esterno italiano dovrebbe trattarsi di un serio problema al tendine d'achille.