Svolta di Cardinale positiva? F.Galli: "Sì, perchè vuole vincere"

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Filippo Galli giudica positivamente la svolta di Gerry Cardinale alla guida del Milan

Dopo quattro stagioni di tante assenze e poche presenze, di scarsa chiarezza su ruoli e progetti, quest'estate Gerry Cardinale ha oggettivamente rivoluzionato il suo modo di agire nei riguardi del Milan, il club di cui è proprietario. Ruolo attivo in prima persona e ogni scelta, anche e soprattutto di calciomercato, che deve passare dalla sua approvazione. L'ex Milan Filippo Galli ne ha parlato nella sua intervista concessa questa mattina ai colleghi di Tuttosport.

LA SVOLTA DI GERRY CARDINALE È POSITIVA: VUOLE VINCERE

Il commento di Filippo Galli sul cambio radicale di atteggiamento di Gerry Cardinale, proprietario americano del Milan: "Svolta di Gerry Cardinale positiva? Si, perché vuole vincere. Il Milan deve puntare a questo, da sempre, almeno quello che ho vissuto io, è stato questo. Probabilmente poi ha una concezione dello spettacolo un po' più americana, ma l’importante è che voglia vincere, che abbia detto chiaro e tondo che si prenderà le sue responsabilità"