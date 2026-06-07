Tanti auguri a Marcos Cafu! L'ex terzino brasiliano compie 56 anni. Gli auguri del club

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Tanti auguri a Marcos Cafu che oggi compie 56 anni: il Milan celebra l'ex terzino brasiliano con un post social di augurio

Oggi compie gli anni uno dei terzini più forti della storia del calcio e del Milan. Oggi si festeggia il compleanno di Marcos Cafu! Il classe 1970 spegne oggi 56 candeline. È stato protagonista dell'ultima squadra milanista in grado di vincere la Champions League, nella parte finale dell'epopea di Carlo Ancelotti e Silvio Berlusconi. Prima ancora ha fatto la storia della Roma, da cui fu prelevato dal Diavolo, e ovviamente della Nazionale brasiliana: fu lui ad alzare nel cielo di Tokyo il Mondiale 2002, da capitano.

COMPLEANNO CAFU, GLI AUGURI DEL MILAN

Il Milan non si è tirato indietro e ha fatto gli auguri di buon compleanno a Cafu con un post sui social. Il messaggio recita: "Uno dei più grandi terzini di sempre. Parabéns, Cafu". Il grande Cafu ha giocato cinque stagioni con il Milan, le finali della sua straordinaria carriera. In totale ha disputato 166 gare ufficiali, togliendosi anche lo sfizio di segnare 4 gol. Di seguito il suo palmares comleto in rossonero: 1 Supercoppa Europea (2003), 1 Scudetto (2004), 1 Supercoppa Italiana (2004), 1 Champions League (2007), 1 Mondiale per Clubs (2007).