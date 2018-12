TMW - Le ultime su Milan-Torino: torna Higuain, farà coppia con Cutrone

Mister Gattuso vuole dare seguito al successo conquistato in rimonta contro il Parma, mentre Mazzarri è reduce dalla vittoria contro il Genoa (oltre quella in Coppa Italia contro il Sudtirol) e non conosce sconfitta da quasi un mese. Il tecnico rossonero recupera il Ppipta, mentre quello granata si affiderà a Belotti per provare a sbancare San Siro.

Le ultime sul Milan. Torna Higuain a fare coppia con Cutrone, con Gattuso che potrebbe tornare al 4-4-2. Fuori per infortunio i vari Caldara, Romagnoli, Strinic, Musacchio, Biglia ed il lungodegente Bonaventura. In difesa ci sarà Abate al centro con Zapata.

Le ultime sul Torino. Walter Mazzarri ha rivelato di essere insoddisfatto dalla prestazione offerta in Coppa Italia dalla sua squadra, salvando soltanto la qualificazione agli ottavi. Il mister ex Napoli e Inter cambierà registro facendo affidamento sui suoi titolarissimi, con Zaza che dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. In avanti, insieme a Belotti, ci sarà Falque.

Le probabili formazioni di:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessié, Calhanoglu; Cutrone, Higuain. Allenatore: Gattuso.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meïté, Rincon, Ansaldi; Baselli; Belotti, Falque. Allenatore: Mazzarri.