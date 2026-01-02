Tomori e Loftus in odore di rinnovo: c'è la volontà di andare avanti

Il tema dei rinnovi di contratto è sempre molto delicato, specialmente quando si parla di Milan e quando si entra nel mese di gennaio che è un po' lo spartiacque della stagione. Al netto della situazione di Mike Maignan che è molto particolare e che viene analizzata a parte, ci sono altri giocatori rossoneri che sono in odore di prolungamento di contratto, anche se in scadenza non al termine di questa stagione ma della prossima, nel giugno del 2027. Si tratta in particolare di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha parlato di entrambi i calciatori inglesi: con tutti e due, da parte del club, c'è la volontà di continuare insieme. Il difensore e il centrocampista sono tra gli elementi della rosa che più hanno giovato della cura Allegri: in particolare Loftus è una pedina che Max ritiene molto importante e viene utilizzato con diverse declinazioni tattiche. Dopo il rinnovo di Saelemaekers, potrebbe arrivare anche quello dei due calciatori britannici. Per Pulisic, che scade nel 2027 ma ha un'opzione attivabile dal club fino al 2028, c'è ancora un po' di tempo.