Tre rossoneri (più uno) impegnati oggi con le rispettive Nazionali

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Sono tre i rossoneri, più Francesco Camarda, a essere impegnati oggi in campo con le rispettive Nazionali: il programma delle gare

Si avvicina sempre di più la gara inaugurale del Mondiale 2026: giovedì alle ore 21 si gioca Messico-Sudafrica. I diversi paesi partecipanti stanno giocando gli ultimi test amichevoli in questi giorni per arrivare il più preparati possibile al grande appuntamento. Oggi in campo ci saranno tre rossoneri, più uno de facto come Francesco Camarda, che sono impegnati con le Nazionali: due andranno al Mondiale e due, gli italiani, no. Oltre a Camarda e Davide Bartesaghi, scenderanno in campo anche Luka Modric e Pervis Estupinan.

NAZIONALE, IL PROGRAMMA DEI ROSSONERI IN CAMPO

Luka Modrić (Croazia)

Croazia-Slovenia, domenica 7 giugno alle 20.45 - Varaždin

Davide Bartesaghi e Francesco Camarda (Italia)

Grecia-Italia, domenica 7 giugno alle 21.00 - Creta

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Ecuador-Guatemala, domenica 7 giugno alle 22.00 - Columbus (Stati Uniti)