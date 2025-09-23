Turno di riposo anche per Gabbia? Pronto De Winter. E a sinistra spazio a Bartesaghi
Oltre a Luka Modric e a Christian Pulisic, stasera contro il Lecce, nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, Massimiliano Allegri potrebbe far riposare inizialmente anche Matteo Gabbia: al suo posto, al centro della difesa milanista, ci dovrebbe essere Koni De Winter. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che, rispetto alle ultime partite di campionato, ci sarà una novità anche sulla fascia sinistra dove Davide Bartesaghi sostituirà Pervis Estupinan.
Queste, secondo la Rosea, le probabili formazioni di Milan e Lecce per la gara di questa sera valida per i sedicesimi di Coppa Italia:
MILAN: (3-5-2) Terracciano; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez.
LECCE (4-3-3) Fruchtl; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan