UDI-MIL (0-3): entrano Nkunku e Loftus-Cheek. Standing ovation per Pulisic

UDI-MIL (0-3): entrano Nkunku e Loftus-Cheek. Standing ovation per PulisicMilanNews.it
Oggi alle 22:09News
di Manuel Del Vecchio

Doppio cambio per il Landucci al minuto 63' di Udinese-Milan, parziale di 0-3. Escono Santiago Gimenez e Christian Pulisic, entrano Christopher Nkunku e Loftus-Cheek. Standing ovation per Pulisic, oggi strepitoso con una doppietta.

LE FORMAZIONI

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci