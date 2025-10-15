Verso Milan-Fiorentina: il bilancio delle sfide di San Siro
In occasione della settima giornata di Serie A Enilive il Milan ospiterà a San Siro la Fiorentina del tanto atteso ex Stefano Pioli. Domenica queste due squadre di affronteranno per la 184esima volta, 93 delle quali proprio alla Scala del Calcio.
Il bilancio complessivo delle sfide a Milano sorride di gran lunga il Milan, che è riuscito ad imporsi in 53 occasioni, l'ultima nella stagione 2023-24 per 1 a 0. I pareggi sono 24, mentre le sconfitte 15, l'ultima nella stagione 2019-20, la partita della prima volta di Leao a San Siro con i colori rossoneri.
