Vieri sul Milan: "Se non hai un grande centravanti, non vinci"

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Bobo Vieri ha commentato la stagione di Massimiliano Allegri, ponendo l'accento sull'assenza di un centravanti dai tanti gol

Dopo essere stati per gran parte dell'annata al secondo posto, e anche molto vicini al primo, la stagione del Milan è naufragata negli ultimi due mesi e in generale nell'ultima giornata: troppe sconfitte, troppi pochi gol e rimonte subite da Roma e Como in classifica che ne hanno aprofittato e sono andate in Champions League al posto del Diavolo. Proprio l'assenza di un attaccante di livello è stato un tema molto dibattuto e lo era già prima di Allegri: ne ha parlato anche Christian "Bobo" Vieri nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

VIERI, MILAN SENZA UN GRANDE CENTRAVANTI NON VINCI

Le parole di Bobo Vieri sulla stagione di Massimiliano Allegri al Milan e su cosa gli è veramente mancato: "Era stato secondo per gran parte della stagione con una squadra che l'anno prima era arrivata ottava e contro avversarie più avanti di loro. La verità è una: se non hai un grande centravanti non vinci. Parlo di un grandissimo centravanti, non uno qualsiasi, uno dei primi dieci al mondo. Non posso aspettarmi gol ogni domenica da Leao e Pulisic, ma da un grande attaccante sì"