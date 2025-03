Walker titolare nella gara tra Inghilterra e Albania: fischio di inizio alle 20.45

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Questsa sera alle 20.45 tocca all'Inghilterra di Kyle Walker che a Wembley inizia il suo percorso di qualificazione ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. La squadra del CT Thomas Tuchel affronterà l'Albania. Nella formazione titolare come terzino destro c'è anche il terzino rossonero che gioca nel reparto insieme a Konsa, Burn e Lewis.Skelly. Le formazioni ufficiali:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Konsa, Burn, Lewis-Skelly; Rice, Jones; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. A disp.: Henderson, Trafford, James, Guehi, Henderson, Colwill, Eze, Rogers, Gordon, Solanke, Bowen, Livramento. All. Tuchel

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Balliu, Ajeti, Djimsiti, Aliji; Asllani, Ramadani; Asani, Laçi, Bajrami; Uzuni. A disp.: Kastrati, Sherri, Shehu, Manaj, Mihaj, Kumbulla, Berisha, Muçi, Ismajli, Pajaziti, Hoxha, Broja. All. Sylvinho