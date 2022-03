FOCUS MN - M. Coulibaly: un'altra potenziale occasione che sta stuzzicando il Milan

MilanNews.it

Il Milan è a caccia di rinforzi anche a centrocampo. L’ultimo nome arrivato sul tavolo di Maldini e Massara è quello di Mamadou Coulibaly, giovane centrocampista di proprietà del Monaco che rientrerebbe alla perfezione nel progetto rossonero. Tra le priorità milaniste, infatti, vi è quella di proseguire con una linea verde di qualità e prospettiva.

CENTROCAMPISTA FUNZIONALE - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it dopo l'anticipazione fornita nelle scorse ore da "La Gazzetta dello Sport", il Milan sembra intenzionato a chiudere per il classe 2004 che il prossimo 21 aprile compirà 18 anni. Nato a Parigi, Coulibaly dopo aver militato nel Sevran, nel Villepinte e nell'Epinay, nel luglio 2019 è entrato nel settore giovanile del Monaco, dove si è messo in mostra per le grandi doti tecniche oltre che tattiche. Il giovane centrocampista, infatti, è un mancino in grado di svolgere tanto il ruolo della mezzala quanto quello di mediano. Le sue caratteristiche, di conseguenza, farebbero al caso di Pioli in un 4-2-3-1 ma anche in un 4-3-3.

IDEA LOW COST - Per il classe 2004 l’esordio in Ligue 1 con i monegaschi non è ancora arrivato, ma c’è chi in patria si spinge oltre paragonandolo a Camavinga del Real Madrid. Il Milan si è quindi subito messo al lavoro per sondare il terreno e provare ad ingaggiare quello che sembra uno dei migliori prospetti francesi in circolazione. Il francese, inoltre, potrebbe liberarsi a giugno arrivando a parametro zero sulla scia di quanto accaduto per Pierre Kalulu. Quella di Mamadou Coulibaly, quindi, è un’idea low-cost che certamente alletta i dirigenti rossoneri, che però sembrano destinati a dover fronteggiare la concorrenza di Manchester City, Tottenham e Juventus. L’interessa però è grande per un Milan che, di recente, ha spesso trovato le carte migliori proprio in Francia.