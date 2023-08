Leao: “Pulisic mi piace, lui e Loftus-Cheek grandi acquisti. Ora mi sento un leader”

vedi letture

Intervistato a ESPN, Rafael Leao ha parlato così del suo percorso in rossoneri dopo il rinnovo, ma anche dei nuovi compagni e della stagione: “Mi hanno aiutato a raggiungere il mio obiettivo, ovvero vincere lo scudetto, mi hanno aiutato a crescere come giocatore. Ora mi sento più maturo, un leader nella squadra. Il club mi dà l’opportunità di vincere ogni partita della stagione. Credo sia il club giusto per continuare con la mia carriera e raggiungere altri obiettivi come vincere la Champions League o il Pallone d’Oro“.

Sulla differenza con la scorsa stagione: “Credo che avremo più opzioni quest’anno, soprattutto in attacco ed a centrocampo. Nella scorsa stagione non ne avevamo così tante. Nella doppia sfida con l’Inter abbiamo sofferto il fatto che loro hanno cambiato tanto e avevano giocatori dalla panchina in grado di entrare e fare la differenza. In questa stagione la direzione è cambiata, il club ha fatto dei grandi acquisti con Pulisic, Loftus-Cheek. Questi giocatori alzano il livello della squadra e sono molto contento di averli con noi“.

Su Romero e Pulisic: “Quando Luka è arrivato ha rilasciato un’intervista dicendo che gli piace molto Rafael Leao. È un ragazzo giovane, un giovane talento e nello spogliatoio sto cercando di aiutarlo per farlo integrare squadra perché a volte l’ho visto un po’ silenzioso. Quindi cerco di prenderlo, di tenerlo vicino a me e gli dico di non avere paura, di prendere la palla e far vedere perché è qui. Pulisic l’ho visto sia al Borussia Dortmund che al Chelsea: è un giocatore che mi piace perché riesce a dribblare uno o due giocatori, perché tira con il mancino e con il destro nello stesso modo, è molto rapido. Credo che Luka e Christian siano giocatori simili“.