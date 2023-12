Probabile formazione Milan: Theo centrale con Florenzi a sinistra. Bennacer in mezzo al campo

Dopo il pareggio con la Salernitana, il Milan non può più sbagliare. Chiudere l'anno a San Siro con una vittoria sarebbe la giusta motivazione per iniziare bene il 2024 tra Coppa Italia, Empoli ed Europa League, oltre al recupero di diversi tasselli fondamentali come Okafor, Kalulu e Thiaw. Contro il Sassuolo, dunque, i rossoneri si giocheranno molto, a partire dal terzo posto in classifica , che ormai si fa sempre più corta. Rimangono tantissimi gli indisponibili per Stefano Pioli: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Musah, Pobega, Okafor.

Ancora Benna

Stefano Pioli, dunque, si affida al miglior undici possibile ancora una volta: Maignan tra i pali, difesa composta da Calabria e Florenzi come terzini, mentre al centro ci saranno Kjaer e Theo Hernandez adattato, al momento favorito sul 2005 Simic, che ha sorpreso dopo il suo ingresso con gol contro il Monza. Dal centrocampo in sù Pioli conferma gli stessi sei visti a Salerno, con Bennacer in mediana alla seconda consecutiva da titolare e Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi lati.

Tridente titolare

Davanti, invece, non c'è molta scelta: Okafor è ancora indisponibile, Jovic si è allenato solo oggi con il gruppo dopo il problema alla caviglia rimediato nela sfida con il Cagliari, e Romero non è ancora considerato pronto. Ci sarà dunque il tridente titolarissimo con Leao a sinistra, Giroud in mezzo e Pulisic sulla destra, anche se sullo sfondo rimane Chukwueze, che giocherà la sua ultima partita di campionato prima di partire per la Coppa d'Africa con la Nigeria di Osimhen.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria 24 Kjaer 19 Theo 42 Florenzi

8 Loftus-Cheek 4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 9 Giroud 10 Leao

All.: Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Simic, Krunic, Adli, Zeroli, Chaka Traore, Romero, Chukwueze.

Diffidati: Musah, Reijnders

Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Musah, Pobega, Okafor.