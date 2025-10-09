Altri veleni per Milan-Como a Perth. Tuttosport: "De Siervo-Rabiot scontro aperto"

La decisione di far giocare Milan-Como a Perth farà discutere da qui fino a quando non ci sarà il triplice fischio da parte dell'arbitro che verrà assegnato a quella gara, anche perché FIFA e UEFA hanno creato un precedente che rischia di avere ripercussioni importanti non solo sull'esito di questo campionato, anche perché le due formazioni devono andare a giocare a 13k chilometri di distanza con tutti i "rischi" (fisici) del caso, ma anche in futuro.

I tifosi non sono mai stati pro questo scenario, e non sono gli unici. Neanche i calciatori hanno accolto positivamente questa decisione, come confermano anche le dichiarazioni di Adrien Rabiot a Le Figaro. Il 12 del Milan parla di adattarsi a un qualcosa di assurdo, dichiarazioni che hanno immediatamente attirato l'attenzione di De Siervo, amministratore delegato della Serie A, che non ha di certo mandate a dirle al francese. In merito a questa faida Tuttosport ha questa mattina titolato "De Siervo-Rabiot scontro aperto" per un Milan-Como sempre più al veleno.